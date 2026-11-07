Miahona Company Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

07.11.26 06:35 Uhr

Miahona Company Registered hat am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,02 SAR. Im letzten Jahr hatte Miahona Company Registered einen Gewinn von 0,030 SAR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 100,7 Millionen SAR – das entspricht einem Abschlag von 42,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 175,1 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net