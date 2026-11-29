Miata Metals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Miata Metals hat am 27.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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