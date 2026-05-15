DAX23.951 -2,1%Est505.828 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6800 -3,5%Nas26.225 -1,5%Bitcoin66.265 -0,7%Euro1,1618 -0,1%Öl111,1 +1,5%Gold4.529 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000 Punkten: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street letztlich schwach -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus
Top News
Goldman Sachs: So überbewertet ist der US-Dollar zum chinesischen Yuan tatsächlich Goldman Sachs: So überbewertet ist der US-Dollar zum chinesischen Yuan tatsächlich
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil