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Michael Kremer wird neuer Weltbank-Chefvolkswirt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-amerikanische Nobelpreisträger Michael Kremer wird neuer Chefvolkswirt der Weltbank. Zum 1. Oktober werde er die Leitung der Forschungs- und Analysearbeit übernehmen, teilte das Institut mit Sitz in Washington mit. Als Group Chief Economist vertritt er die Weltbank auf internationaler Bühne und verfasst einflussreiche Publikationen.

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Kremer komme zur Weltbank zu einem Zeitpunkt, "an dem die Welt mutige Lösungen für ihre dringendsten Entwicklungsherausforderungen braucht", sagte Weltbank-Präsident Ajay Banga. "Michael Kremer hat seine Karriere nicht nur damit verbracht, wirksame Entwicklungsstrategien zu identifizieren, sondern sie auch in großem Maßstab zu erproben - und genau diese Denkweise brauchen wir jetzt."

Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler der Harvard University ist derzeit an der University of Chicago tätig. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen unter anderem Wirtschaftswachstum, technologischen Wandel und Entwicklungsökonomie. 2019 wurde er gemeinsam mit den Ökonomen Abhijit Banerjee und Esther Duflo für ihre Verdienste im Kampf gegen Armut mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet.

Kremers Vorgänger war Indermit Gill, der seit September 2022 vier Jahre lang das Amt bekleidete. Er war Ende August aus der Weltbank ausgeschieden./ngu/DP/jha

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