TeamViewer-Aktie: TeamViewer findet neuen Finanzvorstand bei der Deutschen Telekom

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX vorbörslich tief im Minus -- Asiens Börsen uneins -- SAP schwächelt beim Gewinn -- METRO hebt Umsatzprognose an -- Snap, Renault im Fokus

Fed-Chef Powell erwägt Leitzinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte - US-Arbeitsmarkt überhitzt. VINCI setzt mehr um. Salzgitter hebt Ergebnisprognose nach robusten Jahresauftakt an. Lagarde: Weitere Senkung der Wachstumsprognosen nicht ausgeschlossen. Uber führt Abo-Service 'One' in Berlin ein. Holcim startet mit erheblich mehr Umsatz und Gewinn ins Geschäftsjahr 2022.