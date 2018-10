Michelin steigert Umsatz im dritten Quartal

PARIS (dpa-AFX) - Eine robuste Geschäftsentwicklung hat den Umsatz des französischen Reifenherstellers Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) im dritten Quartal steigen lassen. Die Verkäufe seien im Berichtszeitraum um 5,25 Prozent auf 5,62 Milliarden Euro geklettert, teilte der Continental-Rivale (Continental) am Donnerstagabend in Paris mit. Besonders stark war das Wachstum zuletzt laut Michelin bei Kunden aus der Bergbau-Branche. Negative Währungseffekte belasteten aber. In den ersten neun Monaten ging der Umsatz um gut ein Prozent auf knapp 16,22 Milliarden Euro zurück./jha/jsl