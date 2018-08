Microchip Technology hebt die Dividende leicht an

Der amerikanische Halbleiterkonzern Microchip Technology Inc. (ISIN: US5950171042, NASDAQ: MCHP) zahlt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 36,40 US-Cents je Aktie aus. Im Vorquartal lag die Dividende bei 36,35 US-Cents. Der Konzern aus Chandler im US-Bundesstaat Arizona erhöht damit seine Quartalsdividende weiter kontinuierlich in kleinen Schritten, seit er im dritten Quartal 2003 mit der Dividendenzahlung begann. Insgesamt kam es seitdem zu 57 Anhebungen.

Auf das Gesamtjahr gerechnet schüttet Microchip Technology – unter Annahme einer gleichbleibenden Dividende – 1,456 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 98,08 US-Dollar (Stand: 9. August 2018) einer Dividendenrendite von 1,48 Prozent. Die Dividende wird am 4. September 2018 ausgezahlt (Record day: 21. August 2018).

Im ersten Quartal 2019 kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 24,7 Prozent auf 1,21 Mrd. US-Dollar, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Der Nettoertrag (GAAP) lag bei 35,7 Mio. US-Dollar bzw. 0,14 US-Dollar je Aktie. Auf bereinigter Basis lag der Gewinn bei 405,8 Mio. US-Dollar bzw. 1,61 US-Dollar je Aktie.

Microchip Technology wurde im Jahr 1989 aus dem Unternehmen General Instrument ausgegliedert. Zu den Produkten zählt u. a. die bei Hobby-Elektronikern beliebte PIC-Mikrocontroller-Serie. Seit Jahresanfang 2018 liegt die Aktie an der Wall Street mit 11,61 Prozent im Plus und die derzeitige Marktkapitalisierung liegt bei 23,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. August 2018).

Redaktion MyDividends.de