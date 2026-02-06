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Heute im Fokus

HENSODLT passt Ausblick nach oben an - auch Rheinmetall, TKMS und RENK im Blick. Rallymodus der Infineon-Aktie ungebrochen. Micron erstmals über 1.000 Dollar, Sandisk auf Rekordhoch. Novartis veröffentlicht positive Pluvicto-Daten bei Prostatakrebs. Uber: Robotaxis-Test in München. easyJet: Mögliche Übernahmeofferte soll geprüft werden. Mercedes: Leichte Verluste nach US-Gesetzesinitiative.