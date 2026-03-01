Der US-Speicherchiphersteller Micron Technology verstärkt seine Präsenz in einem der weltweit wichtigsten Halbleiter-Zentren. Am Markt kommt das gut an. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus DAX fester -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm -- Commerzbank, Rüstung, Siemens Energy, NVIDIA, TUI, Micron, Exxon, Shell, BP & Co. im Fokus IEA: Freigabe strategischer Ölreserven hat begonnen. BVB-Aktie: Dortmund schlägt Augsburg. Lufthansa: Wieder planmäßiger Flugbetrieb nach Streik. Altcoins folgen Bitcoin: Kryptomarkt mit Wochenstart im Aufwind. TotalEnergies: Produktion in Katar und im Irak eingestellt. Bayer-Aktie: UBS hebt Kursziel an und stuft auf "Buy" hoch. Xiaomi-Aktie: Markt setzt auf Erfolg des SU7-Elektroautos. BYD-Aktie: Absatzprognosen und Akku-Wunder beflügeln den Tesla-Konkurrenten.

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