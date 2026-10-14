MICRON MACHINERY: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

14.10.26 06:35 Uhr

MICRON MACHINERY präsentierte am 13.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 110,50 JPY, nach 63,99 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,58 Prozent auf 2,43 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 241,14 JPY gegenüber 162,52 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,45 Prozent zurück. Hier wurden 5,18 Milliarden JPY gegenüber 5,78 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.net