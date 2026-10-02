Micron Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

02.10.26 06:35 Uhr

Micron Technology hat am 30.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9718,43 ARS. Im Vorjahresviertel waren 710,98 ARS je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Micron Technology mit einem Umsatz von insgesamt 80.167,48 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.213,32 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 464,03 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 21289,32 ARS. Im letzten Jahr hatte Micron Technology einen Gewinn von 1665,24 ARS je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 365,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 190.736,03 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 41.003,57 Milliarden ARS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net