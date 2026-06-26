Micron Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Micron Technology hat am 24.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6866,67 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 373,90 ARS erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Micron Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 457,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 57.694,54 Milliarden ARS im Vergleich zu 10.350,26 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net