So bewegt sich Micron Technology

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

03.10.25 16:10 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Im NASDAQ-Handel gewannen die Micron Technology-Papiere zuletzt 3,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
160,86 EUR 4,40 EUR 2,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Micron Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 189,89 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Micron Technology-Aktie bei 190,05 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 185,26 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.463.874 Micron Technology-Aktien.

Bei einem Wert von 190,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Mit einem Zuwachs von 0,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 61,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Micron Technology-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,518 USD belaufen. Analysten bewerten die Micron Technology-Aktie im Durchschnitt mit 132,50 USD.

Am 23.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Micron Technology 0,79 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Micron Technology mit einem Umsatz von insgesamt 11,32 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 46,00 Prozent gesteigert.

Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Micron Technology im Jahr 2026 15,81 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

