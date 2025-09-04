Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Freitagabend mit Kursplus

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Micron Technology. Das Papier von Micron Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,6 Prozent auf 128,67 USD.

Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 128,67 USD. Der Kurs der Micron Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 129,59 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,81 USD. Bisher wurden heute 4.775.740 Micron Technology-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 129,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2025). Gewinne von 0,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 61,57 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Micron Technology-Aktie 52,15 Prozent sinken.

Nach 0,460 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,480 USD je Micron Technology-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 136,67 USD an.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 25.06.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,56 Prozent auf 9,30 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Micron Technology-Bilanz für Q4 2025 wird am 23.09.2025 erwartet. Schätzungsweise am 29.09.2026 dürfte Micron Technology die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Micron Technology-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,01 USD fest.

