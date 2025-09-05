Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Abend mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Micron Technology gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Der Micron Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 131,18 USD.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 131,18 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Micron Technology-Aktie bisher bei 128,42 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 130,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.001.910 Micron Technology-Aktien.

Bei 132,25 USD erreichte der Titel am 08.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 0,82 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 61,57 USD ab. Mit Abgaben von 53,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Micron Technology seine Aktionäre 2024 mit 0,460 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,480 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 136,67 USD für die Micron Technology-Aktie aus.

Micron Technology veröffentlichte am 25.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,30 Mrd. USD – ein Plus von 36,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Micron Technology 6,81 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 23.09.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Micron Technology.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Micron Technology ein EPS in Höhe von 8,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

