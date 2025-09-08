Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Micron Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 131,77 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 131,77 USD. Zwischenzeitlich stieg die Micron Technology-Aktie sogar auf 133,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 131,94 USD. Zuletzt wechselten 794.235 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Bei 133,30 USD markierte der Titel am 09.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,57 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,27 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Micron Technology-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,480 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Micron Technology 0,460 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Micron Technology-Aktie bei 136,67 USD.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Micron Technology am 25.06.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Micron Technology 9,30 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.09.2025 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 29.09.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,02 USD je Micron Technology-Aktie.

