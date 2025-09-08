Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Abend höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Micron Technology gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,1 Prozent auf 135,60 USD zu.

Die Micron Technology-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 135,60 USD. Der Kurs der Micron Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 136,62 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 131,94 USD. Von der Micron Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.114.709 Stück gehandelt.

Am 09.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 136,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,75 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 61,57 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Micron Technology seine Aktionäre 2024 mit 0,460 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,480 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 136,67 USD für die Micron Technology-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Micron Technology am 25.06.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,81 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,30 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Micron Technology am 23.09.2025 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Micron Technology möglicherweise am 29.09.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Micron Technology-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,02 USD fest.

