Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 195,67 USD abwärts.

Die Micron Technology-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 195,67 USD. Die Micron Technology-Aktie sank bis auf 192,47 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 192,62 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.093.770 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 201,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Micron Technology-Aktie somit 2,65 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 61,57 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,518 USD. Im Vorjahr hatte Micron Technology 0,460 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 132,50 USD an.

Micron Technology gewährte am 23.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,83 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Micron Technology im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Micron Technology 7,75 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 17.12.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Micron Technology-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,03 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Micron-Aktie nur zeitweise auf Rekordkurs - Analyst sieht noch mehr Potenzial

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Micron Technology-Aktie dennoch schwächer: Kräftiger Gewinnsprung aufs Parkett gelegt