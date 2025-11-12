Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology gewinnt am Nachmittag

Micron Technology im Fokus

Die Aktie von Micron Technology zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 242,47 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 242,47 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Micron Technology-Aktie bisher bei 245,43 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 244,95 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 870.028 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 257,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,01 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 61,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 74,61 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,527 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 132,50 USD an.

Micron Technology ließ sich am 23.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,32 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 17.12.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 16,86 USD je Micron Technology-Aktie.

