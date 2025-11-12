Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology schiebt sich am Mittwochabend vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 243,70 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 243,70 USD zu. Kurzfristig markierte die Micron Technology-Aktie bei 249,11 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 244,95 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.638.479 Micron Technology-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2025 auf bis zu 257,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 5,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,57 USD ab. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 74,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Micron Technology-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,527 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 132,50 USD.
Am 23.09.2025 hat Micron Technology die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Micron Technology 11,32 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Micron Technology-Bilanz für Q1 2026 wird am 17.12.2025 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 16,86 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
Analysen zu Micron Technology Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
