Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Dienstagabend mit roter Tendenz
Die Aktie von Micron Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Micron Technology-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 191,39 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Micron Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 191,39 USD abwärts. In der Spitze fiel die Micron Technology-Aktie bis auf 186,27 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 186,96 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.492.224 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 201,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,02 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 61,57 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Micron Technology-Aktie 67,83 Prozent sinken.
Nachdem Micron Technology seine Aktionäre 2025 mit 0,460 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,527 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Micron Technology-Aktie im Durchschnitt mit 132,50 USD.
Am 23.09.2025 äußerte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,83 USD gegenüber 0,79 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Micron Technology im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Micron Technology 7,75 Mrd. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 17.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten taxieren den Micron Technology-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,47 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
Analysen zu Micron Technology Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
