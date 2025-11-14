Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Bullen treiben Micron Technology am Nachmittag an

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Micron Technology. Zuletzt stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 6,0 Prozent auf 251,11 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 6,0 Prozent auf 251,11 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Micron Technology-Aktie bisher bei 251,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 231,55 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.376.414 Micron Technology-Aktien.

Am 11.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 257,05 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,37 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 61,57 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 75,48 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,527 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Micron Technology-Aktie bei 132,50 USD.

Am 23.09.2025 hat Micron Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,83 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Micron Technology ein EPS von 0,79 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Micron Technology am 17.12.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,02 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.

