Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Zuletzt ging es für das Micron Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 166,51 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Micron Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 166,51 USD. Der Kurs der Micron Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 166,82 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 163,08 USD. Zuletzt wechselten 1.557.918 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Bei 166,82 USD erreichte der Titel am 18.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 0,19 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,57 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,480 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Micron Technology-Aktie bei 136,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 25.06.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 0,30 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,56 Prozent auf 9,30 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.09.2025 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 29.09.2026.

Den erwarteten Gewinn je Micron Technology-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,02 USD fest.

