Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Bullen treiben Micron Technology am Donnerstagabend an

18.09.25 20:25 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Bullen treiben Micron Technology am Donnerstagabend an

Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Micron Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 5,7 Prozent auf 169,04 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
142,56 EUR 7,16 EUR 5,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Micron Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 169,04 USD nach oben. In der Spitze gewann die Micron Technology-Aktie bis auf 170,45 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 163,08 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4.600.475 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 170,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2025). Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 0,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 61,57 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 63,58 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,460 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,480 USD je Micron Technology-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 136,67 USD an.

Am 25.06.2025 hat Micron Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Micron Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,30 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,81 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Micron Technology am 23.09.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Micron Technology-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 29.09.2026.

In der Micron Technology-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an

Micron Technology-Aktie setzt Rekordrally fort - Was die Aktie antreibt

NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
