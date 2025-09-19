Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology tendiert am Montagabend fester

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 166,49 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Micron Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 166,49 USD. Der Kurs der Micron Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 167,25 USD zu. Bei 164,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4.346.075 Micron Technology-Aktien.

Bei 170,45 USD markierte der Titel am 19.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,38 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,57 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie.

Micron Technology-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,480 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Micron Technology-Aktie bei 136,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 25.06.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 9,30 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 6,81 Mrd. USD umgesetzt.

Am 23.09.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 29.09.2026 wird Micron Technology schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,07 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.

