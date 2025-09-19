DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,35 -4,1%Dow46.412 +0,2%Nas22.787 +0,7%Bitcoin95.467 -2,8%Euro1,1797 +0,4%Öl66,58 -0,1%Gold3.746 +1,7%
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology tendiert am Montagabend fester

22.09.25 20:25 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 166,49 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Micron Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 166,49 USD. Der Kurs der Micron Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 167,25 USD zu. Bei 164,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4.346.075 Micron Technology-Aktien.

Bei 170,45 USD markierte der Titel am 19.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,38 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,57 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie.

Micron Technology-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,480 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Micron Technology-Aktie bei 136,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 25.06.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 9,30 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 6,81 Mrd. USD umgesetzt.

Am 23.09.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 29.09.2026 wird Micron Technology schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,07 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

