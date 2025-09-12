Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology steigt am Dienstagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Micron Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Micron Technology legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 168,00 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Micron Technology-Papiere um 15:53 Uhr 2,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Micron Technology-Aktie bei 168,04 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 165,58 USD. Von der Micron Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.730.228 Stück gehandelt.

Bei 170,45 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,57 USD am 08.04.2025. Mit einem Kursverlust von 63,35 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,460 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,480 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 136,67 USD für die Micron Technology-Aktie.

Micron Technology ließ sich am 25.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 36,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 vorlegen. Am 29.09.2026 wird Micron Technology schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,61 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an

Micron Technology-Aktie setzt Rekordrally fort - Was die Aktie antreibt

NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt