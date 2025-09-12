DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.281 -0,2%Nas22.561 -1,0%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1815 +0,1%Öl67,65 +1,6%Gold3.779 +0,9%
Fokus auf Aktienkurs

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Dienstagabend mit positiven Vorzeichen

23.09.25 20:24 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 167,34 USD.

Das Papier von Micron Technology konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 167,34 USD. Die Micron Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 168,99 USD an. Bei 165,58 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Micron Technology-Aktien beläuft sich auf 5.083.661 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,45 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 1,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,57 USD. Mit Abgaben von 63,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,480 USD, nach 0,460 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 136,67 USD.

Am 25.06.2025 äußerte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,30 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Micron Technology einen Umsatz von 6,81 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.12.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 29.09.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 13,61 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
