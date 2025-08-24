Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Micron Technology gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 116,68 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Micron Technology-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 116,68 USD ab. Das Tagestief markierte die Micron Technology-Aktie bei 116,12 USD. Bei 117,72 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 419.875 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,75 USD erreichte der Titel am 27.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Micron Technology-Aktie somit 10,07 Prozent niedriger. Bei 61,57 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 89,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Micron Technology-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,460 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,479 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 136,67 USD aus.

Am 25.06.2025 lud Micron Technology zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Micron Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,30 Mrd. USD im Vergleich zu 6,81 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Micron Technology-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.09.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,01 USD je Micron Technology-Aktie.

