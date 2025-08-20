DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,04 -2,8%Dow45.317 -0,7%Nas21.505 ±0,0%Bitcoin96.488 -0,4%Euro1,1606 -1,0%Öl68,70 +1,3%Gold3.369 -0,1%
Heute im Fokus
Wall Street uneins -- DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit, PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
1&1-Aktie steigt: Konzernchef Dommermuth kauft Aktien 1&1-Aktie steigt: Konzernchef Dommermuth kauft Aktien
BVB-Aktie: Borussia Dortmund löst Vertrag mit Sven Mislintat endgültig auf BVB-Aktie: Borussia Dortmund löst Vertrag mit Sven Mislintat endgültig auf
Aktie im Blick

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Montagabend mit Kurseinbußen

25.08.25 20:24 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Montagabend mit Kurseinbußen

Die Aktie von Micron Technology gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 116,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
100,26 EUR -1,76 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 116,76 USD. Die Abwärtsbewegung der Micron Technology-Aktie ging bis auf 116,12 USD. Bei 117,72 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 1.323.972 Micron Technology-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 129,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2025). Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 10,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 61,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,27 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,479 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Micron Technology-Aktie wird bei 136,67 USD angegeben.

Micron Technology veröffentlichte am 25.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,68 USD, nach 0,30 USD im Vorjahresvergleich. Micron Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,30 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 25.09.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,01 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt

NVIDIA-Aktie im KI-Boom: NVIDIA-Investment Enfabrica will Speicherpreise drastisch senken

Startschwierigkeiten bei Stargate: Wird der Hoffnungsbringer zu einer Gefahr für die Micron-Aktie?

In eigener Sache

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
