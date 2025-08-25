Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

So entwickelt sich Micron Technology

Die Aktie von Micron Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 117,74 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 117,74 USD. Den Tageshöchststand markierte die Micron Technology-Aktie bei 117,96 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 116,09 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 418.716 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.06.2025 bei 129,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 10,20 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 61,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 47,71 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,460 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,479 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 136,67 USD.

Micron Technology ließ sich am 25.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Micron Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Micron Technology 9,30 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 25.09.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

