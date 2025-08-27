DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.616 +0,1%Nas21.726 +0,6%Bitcoin96.368 +0,9%Euro1,1687 +0,4%Öl68,68 +1,3%Gold3.419 +0,6%
Notierung im Fokus

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology gewinnt am Donnerstagabend

28.08.25 20:24 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology gewinnt am Donnerstagabend

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Micron Technology. Das Papier von Micron Technology legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,6 Prozent auf 122,00 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 122,00 USD zu. Die Micron Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 122,57 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 118,88 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Micron Technology-Aktien beläuft sich auf 2.663.423 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.06.2025 bei 129,75 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Micron Technology-Aktie somit 5,97 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,57 USD am 08.04.2025. Mit einem Kursverlust von 49,53 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,480 USD. Analysten bewerten die Micron Technology-Aktie im Durchschnitt mit 136,67 USD.

Micron Technology ließ sich am 25.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 9,30 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,81 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 25.09.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Micron Technology ein EPS in Höhe von 8,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
