Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology gibt am Abend ab

Micron Technology im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Micron Technology. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,8 Prozent auf 118,54 USD.

Die Micron Technology-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 118,54 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Micron Technology-Aktie bis auf 118,20 USD. Bei 122,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.595.288 Micron Technology-Aktien.

Am 27.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 129,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. 9,46 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 61,57 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 48,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,480 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Micron Technology-Aktie wird bei 136,67 USD angegeben.

Am 25.06.2025 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 1,68 USD. Im letzten Jahr hatte Micron Technology einen Gewinn von 0,30 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 36,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.09.2025 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Micron Technology ein EPS in Höhe von 8,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt

NVIDIA-Aktie im KI-Boom: NVIDIA-Investment Enfabrica will Speicherpreise drastisch senken

Startschwierigkeiten bei Stargate: Wird der Hoffnungsbringer zu einer Gefahr für die Micron-Aktie?