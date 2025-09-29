Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Micron Technology am Nachmittag zu

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Micron Technology. Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 166,24 USD.

Die Micron Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 166,24 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Micron Technology-Aktie bei 167,21 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 164,04 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 865.620 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 170,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,53 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 61,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 62,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Micron Technology-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,518 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Micron Technology-Aktie wird bei 132,50 USD angegeben.

Am 23.09.2025 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,83 USD gegenüber 0,79 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,32 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,75 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 17.12.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,67 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.

