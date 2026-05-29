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Microsoft-Aktie: Experten empfehlen Microsoft im Mai mehrheitlich zum Kauf

31.05.26 22:30 Uhr
Microsoft-Aktie: Experten empfehlen Microsoft im Mai mehrheitlich zum Kauf | finanzen.net

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Microsoft-Aktie geworfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
385,15 EUR 20,05 EUR 5,49%
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Die Microsoft-Aktie wurde im Mai 2026 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.

9 Analysten empfehlen die Microsoft-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 568,00 USD beziffert, während der aktuelle Microsoft-Kurs an der Börse NAS bei 450,24 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets640,00 USD42,1522.05.2026
Barclays Capital545,00 USD21,0507.05.2026
Jefferies & Company Inc.575,00 USD27,7104.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com

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