Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Microsoft. Die Microsoft-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 371,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,7 Prozent auf 371,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 371,15 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 369,55 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 9.859 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2024 markierte das Papier bei 383,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.02.2023 (225,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 440,67 USD.

Microsoft veröffentlichte am 30.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,93 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 62.020,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52.747,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 17,58 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,54 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

