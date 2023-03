Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft macht am Vormittag Boden gut

Die Microsoft-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 235,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 236,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 236,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.879 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 289,60 EUR erreichte der Titel am 16.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 18,61 Prozent zulegen. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 12,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 297,00 USD aus.

Am 24.01.2023 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 52.747,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.728,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,97 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Microsoft am 27.04.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,30 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com