Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Microsoft am Freitagvormittag zu

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 383,50 EUR nach oben.

Die Microsoft-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 383,50 EUR. In der Spitze gewann die Microsoft-Aktie bis auf 384,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 382,75 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 6.294 Microsoft-Aktien.

Am 12.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 391,35 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 2,01 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 02.03.2023 auf bis zu 229,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Nach 2,72 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,95 USD je Microsoft-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 440,67 USD aus.

Microsoft ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,32 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 62.020,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 52.747,00 USD in den Büchern gestanden.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,65 USD fest.

