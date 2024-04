Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verteuert sich am Montagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Das Papier von Microsoft konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 424,17 USD. Bei 427,89 USD erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 423,91 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 873.572 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 430,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.04.2023 bei 275,38 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 2,72 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,95 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 440,67 USD an.

Am 30.01.2024 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 62.020,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 52.747,00 USD eingefahren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

