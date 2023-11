Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,3 Prozent auf 345,73 USD zu.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 16:08 Uhr 2,3 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 346,51 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 339,68 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.048.988 Stück gehandelt.

Am 19.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 366,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 5,74 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2022 bei 213,43 USD. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 61,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 396,43 USD an.

Microsoft ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,35 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 50.122,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 56.517,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Microsoft am 31.01.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,21 USD je Microsoft-Aktie.

