Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Microsoft zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Microsoft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte zuletzt bei 378,60 USD.

Mit einem Kurs von 378,60 USD zeigte sich die Microsoft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr kaum verändert. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 31.104 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 384,30 USD erreichte der Titel am 30.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 219,35 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 42,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 403,88 USD.

Microsoft ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,35 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 56.517,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.122,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

