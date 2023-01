Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 1,0 Prozent auf 225,75 EUR. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 225,80 EUR zu. Bei 225,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.486 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 298,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.01.2022). Gewinne von 24,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 217,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 4,03 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 322,63 USD je Microsoft-Aktie an.

Am 25.10.2022 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50.122,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 45.317,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Microsoft am 24.01.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,52 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

