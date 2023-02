Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft legt am Mittag zu

Um 12:22 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 231,30 EUR. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 231,75 EUR aus. Bei 229,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 38.488 Microsoft-Aktien.

Am 16.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 289,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Bei einem Wert von 208,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2023). Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 10,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 287,63 USD je Microsoft-Aktie an.

Microsoft veröffentlichte am 24.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 51.728,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52.747,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Neuartige Chatbots wie ChatGPT & Co.: Droht Google sein Monopol am Suchmaschinenmarkt zu verlieren?

Januar 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Microsoft-Aktie angepasst

Techriesen bauen massiv Stellen ab - Warum Apple Massenentlassungen bisher vermeiden kann

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com