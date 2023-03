Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag mit Aufschlag

Das Papier von Microsoft konnte um 12:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 232,20 EUR. Bei 232,55 EUR markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 230,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.772 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 289,60 EUR erreichte der Titel am 16.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 208,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 11,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 297,00 USD an.

Am 24.01.2023 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 52.747,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51.728,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 9,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

