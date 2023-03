Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag im Minusbereich

Der Microsoft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 229,85 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 229,20 EUR. Bei 230,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 3.382 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2022 auf bis zu 289,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 20,63 Prozent wieder erreichen. Bei 208,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,11 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 297,00 USD.

Microsoft ließ sich am 24.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,48 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 52.747,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 51.728,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

