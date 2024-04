Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit Abschlägen

Microsoft im Blick

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 419,83 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 419,83 USD. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 419,42 USD. Bei 420,32 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 870.696 Microsoft-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 430,81 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 2,62 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 275,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,95 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 2,72 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 440,67 USD.

Microsoft gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,32 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62.020,00 USD – ein Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 52.747,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,66 USD je Microsoft-Aktie.

