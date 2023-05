Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Microsoft 279,15 EUR

Die Aktie notierte um 12:01 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 306,65 USD zu. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.932 Stück gehandelt.

Am 29.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 308,93 USD an. Gewinne von 0,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2022 bei 213,43 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 43,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 320,13 USD für die Microsoft-Aktie.

Am 25.04.2023 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.857,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 49.360,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,59 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

