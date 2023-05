Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Microsoft 278,00 EUR

0,22% Charts

News

Analysen

Um 16:08 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 308,35 USD nach oben. Bei 308,88 USD erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 307,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 5.223.551 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 308,93 USD. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 0,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 213,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2022). Mit einem Kursverlust von 44,47 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 320,13 USD für die Microsoft-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 25.04.2023 vor. In Sachen EPS wurden 2,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,22 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 52.857,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 49.360,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,59 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

April 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Microsoft-Aktie angepasst

Mit diesen sieben Prognosen lag Amazon-Gründer Jeff Bezos richtig

Wer ist ChatGPT-Mitentwicklerin Mira Murati?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images