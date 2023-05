Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagvormittag billiger

Aktien in diesem Artikel Microsoft 279,15 EUR

Das Papier von Microsoft gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:21 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 278,05 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 277,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 278,00 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 4.517 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 289,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 4,02 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 208,50 EUR am 06.01.2023. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 33,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 320,13 USD.

Microsoft gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,22 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 52.857,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49.360,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Microsoft-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.07.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 9,59 USD je Aktie aus.

