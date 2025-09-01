Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gibt am Abend ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 502,43 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 502,43 USD. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 496,97 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 500,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.223.519 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 555,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 10,46 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,67 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 606,00 USD an.

Microsoft ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,65 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,95 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76,44 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 64,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,53 USD je Aktie.



