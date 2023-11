Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,7 Prozent auf 348,65 USD.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 348,65 USD zu. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 77.127 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 366,78 USD markierte der Titel am 19.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,20 Prozent hinzugewinnen. Am 05.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 213,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 396,43 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 24.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,35 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 56.517,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 50.122,00 USD eingefahren.

Am 31.01.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 11,21 USD in den Büchern stehen haben wird.

